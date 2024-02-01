Москвичей предупредили о гололедице в ночные часы

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Гололедица прогнозируется в Москве в ночь на пятницу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ночь на 2 февраля местами возможно образование гололедицы из-за перехода температуры воздуха через 0 градусов Цельсия в сторону отрицательных значений. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями", - значится в публикации.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.