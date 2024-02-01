Суд ограничил доступ к YouTube-каналам Гаджиева с примерами опасного вождения

Прокуратура Москвы ранее просила суд признать запрещенными к распространению в России видеоролики, которые снимает и публикует автоблогер

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы временно ограничил доступ к YouTube-каналам и Telegram-каналу автоблогера из Дагестана Гаджи Гаджиева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Таганский районный суд Москвы принял к производству административное исковое заявление прокуратуры о признании информации, размещенной на YouTube-страницах, Telegram-канале блогера Гаджи Гаджиева, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Определением суда от 31.01.2024 года удовлетворено ходатайство истца - заместителя прокурора города Москвы - о принятии мер по обеспечению иска по административному делу. Интернет-ресурсы: https://www.youtube.com/@gadjitv; https://www.youtube.com/@Gadji.Gadjiev; https://t.me/Gadji_Gadjiev внесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - сказали в пресс-службе. Теперь до решения суда по существу иска доступ к этим каналам будет ограничен.

Ранее прокуратура Москвы просила суд признать запрещенными к распространению в России видеоролики, которые снимает и публикует Гаджиев. Как сообщили в столичной прокуратуре, они несут прямую угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожного движения. Также владелец каналов в видеороликах публично демонстрируют нарушения ПДД, фактически призывая многочисленных подписчиков делать так же. Видео сопровождаются поощрительными комментариями, а нарушения административного законодательства не пресекаются участниками роликов.

Так, на одном из опубликованных видео группа молодых людей грубо нарушает правила дорожного движения, провоцируя аварийные ситуации, агрессивно передвигаясь на автомобилях по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту в Москве. В каналах опубликованы видео грубых нарушений не только в столице, но и в других городах России.