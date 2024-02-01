Городской онкодиспансер Петербурга начнет строить поликлинический корпус в 2025 году

Новый корпус сможет принимать до 800 человек в сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Городской клинический онкологический диспансер Петербурга начнет строительство поликлинического корпуса в 2025 году, сообщил журналистам главный врач диспансера Эльдар Топузов.

"Мы вошли в адресную инвестиционную программу 2025-2027 годов, и сейчас идет проектирование, проходит государственную экспертизу, и планируем в начале 2025 года начать строительство поликлинического корпуса на проспекте Ветеранов, 56. Сейчас документы находятся на завершающей стадии", - сказал он, отметив, что новый корпус сможет принимать до 800 человек в сутки.

Как добавил главный врач, у диспансера есть поликлиника на 2-й Березовой аллее, которая принимает по 160 тыс. обращений в год, поэтому строительство нового корпуса позволит разгрузить ее и улучшить качество оказания помощи.

По словам Топузова, также среди планов - строительство реабилитационного центра на Березовой аллее, но точные сроки пока не известны. Сегодня на базе диспансера осуществляется трехэтапная реабилитация - отделение круглосуточного стационара, отделение дневного стационара и раннего послеоперационного.

Как рассказал директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи (онкологического) имени Н. П. Напалкова Владимир Моисеенко, строительство их амбулаторно-поликлинического корпуса находится на завершающей стадии, торжественное открытие запланировано в начале марта. Комплекс рассчитан на 1,2 тыс. посещений в день, он оснащен новейшим оборудованием, имеет химиотерапевтический стационар и современные операционные.