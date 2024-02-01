В Дагестане установят мемориал памяти погибших при взрыве возле АЗС в августе 2023 года

Как уточнили в пресс-службе главы региона, мемориал также позволит выразить благодарность тем, кто помогал пострадавшим

МАХАЧКАЛА, 1 февраля./ТАСС/. Власти Дагестана установят стелу памяти погибших при взрыве возле АЗС в августе 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

"В Махачкале появится стела памяти погибших при взрыве возле АЗС в августе прошлого года. Об этом на встрече с представителями благотворительных фондов сказал Сергей Меликов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мемориал позволит сохранить память о погибших и выразить благодарность тем, кто помогал пострадавшим.

"Мэрия уже прорабатывает этот вопрос. Глава региона предложил членам фондов подключиться к этой работе", - добавили в пресс-службе.

Взрыв произошел 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате ЧП, по последним данным, погибли 37 человек, более 110 пострадали.