В Оренбургской области устранили последствия обрушения на насосной станции

Станция работает в штатном режиме

ТАСС, 1 февраля. Последствия обрушения устранены на территории насосной станции в Новотроицке Оренбургской области, сообщил глава города Денис Меньшиков в своем Telegram-канале.

"Сейчас все силы брошены на ликвидацию последствий ЧС. Те конструкции, которые представляли угрозу - демонтированы. Завалы ликвидированы, строительный мусор вывезен, проведена расчистка территории. <…> Рабочий процесс, а именно функционал фекальной насосной станции, не прекращается. Технические параметры насосной станции в норме", - написал глава города.

По его словам, далее планируется восстановить перекрытия и ограждения здания, установить подъемные площадки. Это временные меры, они необходимы для поддержания нормальной работы насосной станции до конца сезона, отметил Меньшиков. "По поручению губернатора области совместно с региональным Минстроем изыскиваются финансовые возможности на проведение здесь капитального ремонта. Наша задача - до конца текущего года провести на данном объекте полную модернизацию здания", - добавил он.

Глава города также сообщил, что пострадавшим в чрезвычайной ситуации будет оказана помощь и поддержка со стороны муниципалитета и управления коммунального хозяйства.

В здании насосной станции № 2 в Новотроицке 25 января произошел взрыв, в результате которого обрушились две стены и кровля здания. В момент обрушения на станции находились 12 человек, 10 из них спасли в течение трех часов. Два человека погибли. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.