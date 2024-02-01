Медведев отметил важность для ЕР работы по сохранению исторического наследия

Председатель партии отметил, что надеется на продолжение работы в этом направлении

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сохранение исторического наследия является важной составляющей идеологической работы партии "Единая Россия". Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии единороссов, посвященном итогам реализации народной программы за 2023 год.

"Работа по нашему историческому наследию действительно очень важна, особенно если она ведется с нашими партнерами, с белорусскими товарищами. Надеюсь, что она будет продолжена, будут издаваться и книги интересные, не все же [Бориса] Акунина читать (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС). Поэтому исхожу из того, что это тоже важная идеологическая составляющая работы нашей партии", - сказал Медведев.

Так он отреагировал на информацию главы высшего совета "Единой России", посла РФ в Белоруссии Бориса Грызлова об издании совместных учебников по истории для школ и вузов. Грызлов также сообщил, что в прошлом году выпущено 22 тома издания "Собиратели земли Русской" из 25 запланированных. По его словам, завершающий том будет посвящен президенту РФ Владимиру Путину.