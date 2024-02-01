Додон поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Экc-президент Молдавии отметил духовную связь между народами республики и России

КИШИНЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экc-президент Игорь Додон поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации, отметив духовную связь между народами Молдавии и России.

"Хочу поблагодарить за заботу о Православной церкви Молдовы, за доброе отношение к нашему народу, - написал он в Telegram-канале. - Уверен, что, несмотря на оказываемое в последнее время небывалое давление, православные святыни Молдовы, церкви и монастыри, выдержат нападки и сохранят единство с религией и ценностями Православной церкви. <...> Не сомневаюсь, что наш мудрый молдавский народ сможет дать достойный отпор и сохранит наши вековые духовные традиции".

1 февраля 2024 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 15-летие со дня интронизации.

Православная церковь Молдовы подчиняется Московскому патриархату. Она была основана в 1813 году и в настоящее время включает шесть епархий и более 1,2 тыс. приходов. В 1992 году на территории Молдавии появилось представительство самоуправляемой Румынской православной церкви, на регистрацию которой долго не соглашались опасавшееся церковного раскола правительство. Сегодня конфликт между двумя митрополиями обострился, как и отношения между официальным Кишиневом и Москвой.