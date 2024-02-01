Синод Эстонской православной церкви попросил продлить ВНЖ митрополита Евгения

В Синоде отметили, что отказ в продлении ВНЖ "станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь"

ВИЛЬНЮС, 1 февраля. /ТАСС/. Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата обратился в МВД балтийской республики с ходатайством о продлении временного вида на жительство (ВНЖ) главы епархии митрополита Евгения (Валерия Решетникова).

"Отказ в продлении ВНЖ Евгению станет недопустимым вмешательством государственных структур во внутрицерковную жизнь, нарушающим права на свободу совести и объединения, закрепленные в конституции", - привел портал национального гостелерадио ERR аргументы Синода.

25 января митрополит направил эстонским властям возражения в ответ на решение не продлевать ему временный вид на жительство. Департамент полиции и погранохраны после этого сообщил, что анализирует ответ Евгения и обещает вынести вердикт до 6 февраля включительно. Именно до этой даты действителен ВНЖ митрополита.

Причиной решения властей стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Представители МВД Эстонии заявили, что неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.