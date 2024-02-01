Пасечник сообщил, что штат сотрудников госслужбы в ЛНР укомплектован наполовину

По словам главы республики, условия работы для государственных и гражданских служащих приведены к общероссийским стандартам

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Штат сотрудников гражданских и государственных служб Луганской Народной Республики (ЛНР) укомплектовали на 50%, сообщил на заседании Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов РФ в правовую и социально-экономическую системы РФ при Совете Федерации глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На данном этапе удалось укомплектовать штат государственных и гражданских служащих лишь на 50%, а муниципальных служащих - на 64%. Особенно остро стоит вопрос пополнения кадрового состава служащих молодыми специалистами", - сказал он.

Также глава ЛНР добавил, что условия работы для государственных и гражданских служащих приведены к общероссийским стандартам. Это позволило обеспечить благоприятные условия работы и рост заработной платы.

По его словам, все изменения проводили в сжатые сроки, учитывая время переходного периода. Теперь важно уделить внимание квалификации специалистов. "В качестве инструмента по решению этой задачи мы планируем использовать возможности федерального закона от 14 апреля 2023 года о внесении изменений в федеральный закон об образовании в РФ, которым определены новые условия целевой подготовки молодежи", - подчеркнул Пасечник.