В России 20 коллекторским фирмам могут запретить сбор долгов из-за иностранных учредителей

По словам директора ФССП Дмитрия Аристова, несколько из этих организаций являются "крупными мировыми сетевыми взыскателями"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 коллекторских организаций могут попасть под запрет сбора просроченных долгов в России юридическими лицами, созданными учредителями из недружественных стран. Об этом сообщил, отвечая на вопрос журналистов, директор ФССП Дмитрий Аристов в связи с опубликованным для общественного обсуждения проектом соответствующего указа президента РФ. В нем предлагается запретить заниматься возвратом просроченной задолженности с граждан РФ профессиональным коллекторским и банковским организациям, микрофинансовыми организациям, учредителями которых являются иностранные лица, связанные с недружественными иностранными государствами.

"У нас 20 организаций имеют среди учредителей иностранных лиц из недружественных стран", - сообщил Аристов. При этом несколько из них, по его словам, являются "крупными мировыми сетевыми взыскателями".

"Возврат просроченной задолженности - кроме того, что это финансовые операции, это еще и операции с персональными данными граждан. И чем крупнее взыскатель, тем больше объем персональных данных наших граждан аккумулируется на его ресурсах, - подчеркнул Аристов. - Поэтому мы полагаем, что финансовые операции организаций из недружественных государств в отношении наших граждан должны быть если не запрещены, то должны быть ограничены, это очевидно, учитывая в том числе финансовую безопасность наших граждан, национальную безопасность нашей страны".

"Мы не говорим о том, чтобы простить долги гражданам, но пусть эти долги взыскивают другие, наши юридические лица. Мы полагаем, что из недружественных стран такого контроля за финансовым благополучием наших граждан быть не должно", - заметил он.