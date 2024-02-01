Путин заявил, что число молодых людей в России будет расти в ближайшие десятилетия

По словам президента, нужно уже сейчас создавать для них широкие условия для самореализации

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Число молодых людей в РФ будет постоянно расти в ближайшие десятилетия, нужно уже сейчас создавать для них широкие условия для самореализации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.

"У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетий число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И, конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали и настоящими профессионалами в своем деле и получили надежные ценностные и нравственные ориентиры", - указал Путин.

"Это без всякого преувеличения задача стратегического, общенационального уровня", - подчеркнул президент. Он отметил, что для этого в России вместе с бизнесом и регионами реализуется ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры.

По словам главы государства, крупнейшие компании не только участвуют в строительстве университетских кампусов, но и сами финансируют возведение передовой образовательной и исследовательской инфраструктуры. "Это хороший пример партнерства государства и бизнеса по развитию кадрового, интеллектуального потенциала страны", - отметил Путин.