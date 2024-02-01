Путин посетил павильон VK на выставке-форуме "Россия"

Президент оставил свою подпись на фигурке, изображающей пса-маскота Спотти

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил павильон VK ("ВКонтакте") на выставке-форуме "Россия" и оставил в нем свой автограф.

Глава государства вместе с директором по образовательным проектам VK Анной Степановой осмотрел экспозицию павильона и узнал подробности работы образовательных сервисов "ВКонтакте", количество пользователей которых превышает 25 млн человек.

О работе крупнейшей российской игровой платформы VK Play президенту рассказал самый молодой сотрудник Сева, принятый на работу в 16 лет. VK Play - крупнейшая российская игровая платформа, в которой зарегистрировано 34 млн аккаунтов.

Затем Путин осмотрел стенд VK Видео. Там ему представили детей, которые проявляют себя на площадках "ВКонтакте". Один из них рассказал, что занимается так называемыми вертикальными видео и ведет на платформе тематическую видео-рубрику, посвященную знакомству с разными профессиями. Президент, выслушав мальчика, уточнил: "Что такое вертикальные видео?". Начинающий блогер пояснил, что так принято называть короткие видео для VK-клипов. Глава государства в свою очередь поинтересовался, сам ли он монтирует видео, сколько времени уходит на работу, откуда берутся идеи, о какой профессии рассказывалось в последнем клипе. "Последний [клип] был - автомеханика", - ответил ребенок. "Ты про нее интересно рассказал, так что, наверняка, многие захотели стать автомеханиками", - с улыбкой заметил Путин.

В завершение экскурсии глава государства оставил на одном из экспонатов павильона - фигурке, изображающей пса-маскота Спотти, - свою подпись.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.