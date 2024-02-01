Россия и Белоруссия договорились об общих учебниках истории для школ и вузов

Посол РФ в Минске Борис Грызлов отметил, что "эта тема очень важна, потому что до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий и в истории Советского Союза, и в истории Российской империи"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Россия и Белоруссия договорились о создании единых учебников по истории для школ и вузов. Об этом на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год, сообщил председатель Высшего совета партии, посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"На прошлой неделе [в Минске] состоялось очень важное событие, касающееся подписания документов о создании российско-белорусской комиссии по истории. Две составляющие: это наша российская межведомственная комиссия по историческому просвещению, которую возглавляет помощник президента [РФ Владимир] Мединский, и, соответственно, республиканский совет по исторической политике, который возглавляет руководитель администрации президента Республики Беларусь [Игорь Сергеенко]. Важно, что мы договорились о том, что у нас будут единые учебники по истории как для школ, так и для вузов", - сказал Грызлов.

Он пояснил, что "эта тема очень важна, потому что до сих пор есть разночтения в понимании очень важных событий и в истории Советского Союза, и в истории еще Российской империи". "И сейчас мы договорились о том, что мы будем эти события рассматривать с единой точки зрения", - подчеркнул Грызлов.

Подписание меморандума о взаимопонимании между межведомственной комиссией по историческому просвещению при президенте РФ и республиканским советом по исторической политике при администрации президента Белоруссии состоялось в Минске 25 января. Грызлов тогда отметил, что меморандум "стал логичным продолжением активной совместной работы по сохранению исторической правды, которую на системной основе ведут Россия и Беларусь". Он указал на то, что Москва и Минск "обязаны иметь весь необходимый инструментарий, чтобы на корню купировать любые угрозы такого рода" и "действовать наступательно".