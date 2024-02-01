1 февраля, 15:11

Минюст внес "Антивоенный комитет России" в реестр нежелательных организаций

Здание Министерства юстиции РФ . Артем Геодакян/ ТАСС
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ ТАСС

В список также попали французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, организацию "Антивоенный комитет России", созданную группой российских общественных деятелей за рубежом. Об этом сообщается в материалах на сайте ведомства.

Также в список попали французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres.

Ранее Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельности этих организаций. 

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