Посольство РФ в Финляндии назвало русофобским решение музея называть Репина украинцем

Еженедельник Suomen Kuvalehti ранее сообщил, что музей "Атенеум" указывает в подписях к работам живописца в постоянной экспозиции музея, что он был "украинцем"

ХЕЛЬСИНКИ, 1 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Финляндии посчитало решение главного художественного музея Финляндии "Атенеум" указывать национальную принадлежность живописца Ильи Репина как "украинец" русофобской. Об этом говорится в заявлении дипмиссии на ее сайте.

Еженедельник Suomen Kuvalehti сообщил 31 января, что "Атенеум" указывает в подписях к работам Репина в постоянной экспозиции музея, что художник был "украинцем". Репин родился в городе Чугуеве Харьковской губернии.

"С недоумением узнали из прессы о решении хельсинкского художественного музея "Атенеум" указывать отныне национальную принадлежность великого русского художника Ильи Ефимовича Репина как "украинец" только на том основании, что он родился на территории, которую сейчас Украина считает своей", - отмечают российские дипломаты.

В посольстве подчеркивают, что этот противоречащий элементарному здравому смыслу шаг вызывает особое удивление с учётом того, с каким неподдельным восторгом финская культурная общественность приняла масштабную выставку работ Репина, организованную "Атенеумом" совместно с Третьяковской галереей и Русским музеем в 2021 году. "Тогда, как мы помним, ни у кого из здешних искусствоведов не возникло ни малейшего сомнения в национальной принадлежности прославленного живописца", - отмечают дипломаты.

"Оставляя на совести уважаемого музея предпринятую им русофобскую и явно конъюнктурную акцию в духе "отмены русской культуры", предлагаем особо резвым псевдоэкспертам не останавливаться на достигнутом. Почему бы не пойти дальше и заодно не пополнить сокровищницу и финской национальной культуры, например, именем выдающегося русского публициста и литератора В.Г.Белинского, который, как известно, родился на территории Финляндии в Свеаборге (ныне - Суоменлинна)", - сообщает посольство.