Медведев заявил, что соцпоставки в Донбасс и Новороссию должны идти по стандартным схемам

По словам председателя "Единой России", "в части обеспечения нормальной жизни в новых регионах, включая лекарства, средства реабилитации", надо уходить от ситуаций, "когда это делается в экстремальном порядке"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Поставки "элементов социальной инфраструктуры", включая лекарства, в Донбасс и Новороссию должны идти по стандартным схемам, а не в экстремальном порядке. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

По его словам, "в части обеспечения нормальной жизни в новых регионах, включая лекарства, средства реабилитации", надо уходить от ситуаций, "когда это делается в экстремальном порядке".

"Взяли там, скинулись или нашли некоммерческую структуру, которая это закупила. Это можно и правильно было делать, но от этого порядка надо отходить и внедрять туда стандартные системы поставки элементов социальной инфраструктуры. Давайте на этом тоже сконцентрируемся", - сказал Медведев.