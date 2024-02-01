Собянин: два новых корпуса открыли в кампусе МГТУ им. Баумана в Москве

Исследовательский центр, который будет заниматься ракетно-космическими технологиями, и многофункциональный библиотечный корпус уже готовы принять студентов, отметил мэр Москвы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Исследовательский центр и многофункциональный библиотечный корпус открылись на территории кампуса МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве. Об этом сообщил в ходе совещания с президентом России в формате видеоконференции мэр столицы Сергей Собянин.

"Владимир Владимирович (Путин - прим. ТАСС), мы с большим воодушевлением восприняли ваше поручение по созданию нового научно-исследовательского кампуса Бауманки, потому что это легендарный вуз с огромным прошлым и колоссальным потенциалом для всей страны. Вместе с правительством Российской Федерации мы определили проект, состоящий из 14 новых зданий общей мощностью 170 тыс. кв. м. Чтобы понять масштаб: это половина всего, что было построено в Бауманке за все десятилетия. Сегодня мы открываем два корпуса: первый - это исследовательский центр, который будет ракетно-космическими технологиями заниматься, [второй] - это многофункциональный библиотечный корпус, реставрация, по сути дела, аварийного здания, который выглядит сегодня очень неплохо и готов тоже принять студентов", - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что ранее был введен в эксплуатацию "целый ряд корпусов". "Это инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем, это центр биомедицинских систем, это многофункциональный научно-образовательный корпус, в котором сосредоточено сегодня больше 20 научных лабораторий. Продолжаем [работу]. Дворец технологий - это бывший дворец, который небезызвестный Лефорт в свое время строил, а затем даже какое-то время российский Сенат здесь находился, ну, и затем это было передано в кадетское училище. Сегодня это действительно дворец - дворец, в котором можно будет проводить мероприятия образовательные, научные и другие", - добавил он.

Кроме того, Собянин рассказал о строящемся здании общежития для студентов, из которого он принимал участие в данном совещании. "Звучит очень утилитарно: общежитие, но, посмотрите, это действительно уникальные архитектурное сооружение, которое украсит не только Бауманку, но и город в целом: 60 тыс. кв. м, и до конца года оно тоже вступит в строй", - заверил мэр.

Скорое открытие

Он также сообщил, что несколько строящихся корпусов будут введены в эксплуатацию в этом году и примут студентов до 1 сентября. "Это многофункциональный комплекс "квантум-парк". Это центральный кластер, тоже уникальный по своей архитектуре и по компетенциям. Состоящий из нескольких блоков, это кластер технологий и защиты природы, это кластер цифрового материаловедения, это федеральный испытательный центр, это кластер цифровой трансформации, инновационный хаб, конгресс-центр, культурно-досуговый центр", - перечислил Собянин.

По его словам, для обеспечения образовательных объектов инфраструктурными проектами и транспортом ранее в шаговой доступности была открыта станция Большой кольцевой линии московского метрополитена "Электрозаводская" и построен пешеходный мост от нее к кампусу.

"Строим второй пешеходный мост от комплекса общежитий до учебных корпусов, передали Бауманке стадион, его отремонтировали должным образом, благоустроили. И провели, помимо этого, большое комплексное благоустройство. В прошлом году это самый крупный московский проект был, 14 улиц вокруг Бауманки также были качественно благоустроены. Владимир Владимирович, хотел вместе со студентами, они поддерживают мою просьбу, с ректором, пригласить вас 1 сентября в Бауманку, чтобы вместе открыть эти замечательные здания, которые будут украшением и для Бауманки, и для Москвы, и для страны", - заключил мэр столицы.