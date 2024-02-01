Путин: важно, чтобы студенты знали, где будут работать после вуза

Глава РФ поддержал президента "Лукойла" Вадима Воробьева, который рассказал о формировании в центре кадрового резерва из студентов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Студенты должны знать, где будут работать, окончив обучение. Убежденность в этом выразил президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи среди других современных кампусов образовательный центр Пермского политеха в Когалыме.

Глава государства поддержал президента "Лукойла" Вадима Воробьева, который рассказал о формировании в центре кадрового резерва из студентов.

"Вы сказали: "Все выпускники будут трудоустроены на наше предприятие". Это очень важно для ребят, для тех, кто приходит учиться. Они знают, где они будут работать", - похвалил подход Путин.

Президент РФ добавил, что будущие специалисты "знают компанию", где им предстоит работать: "Это одна из мировых компаний, одна из тех компаний, которыми мы гордимся в России". "Так что я желаю и вам успехов в подготовке кадров - и всем, кто учится, желаю успехов в будущей профессии", - заключил глава государства.