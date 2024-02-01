Путин пообещал постараться посетить Югру

Одна из участниц церемонии открытия современных кампусов в регионах РФ, в которой по ВКС президент принимал участие, пригласила его посетить регион

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал постараться посетить Ханты-Мансийский автономный округ (Югру).

Одна из участниц церемонии открытия современных кампусов в регионах РФ, в которой по ВКС принимал участие глава государства, представила когалымский филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета и пригласила Путина приехать в Югру. "Нам есть о чем вам рассказать и что вам показать. Приезжайте, пожалуйста", - сказала она. "Я постараюсь это сделать", - пообещал президент.