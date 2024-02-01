Путина пригласили посетить Высшую школу нефти в Татарстане

Приглашение огласил во время открытия современных кампусов в регионах ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Ректор Альметьевского государственного нефтяного института Александр Дьяконов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить Высшую школу нефти в Татарстане. Приглашение он огласил во время открытия современных кампусов в регионах РФ.

"Сегодня в Альметьевске мы открываем уникальный объект - научно-исследовательский и учебный центр "Высшая школа нефти". Уже сейчас здесь на одной площадке объединена вузовская и отраслевая наука, практико-ориентированное обучение и реальное производство. <...> Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь возможностью приглашаем вас посетить Высшую школу нефти", - сказал Дьяконов.

Он отметил, что центр представляет собой комплекс сооружений площадью 110 тыс. кв. метров. Он включает два учебно-лабораторных комплекса, 60 лабораторий и 72 учебных аудитории, которые оснащены современным оборудованием мирового уровня. А также общежитие повышенного комфорта на 712 мест, спортивный центр, жилой комплекс на 188 квартир для преподавателей и сотрудников с детским садом, гостиницей и подземным паркингом.

Инвестиции, по его словам, составили 26,5 млрд рублей. "Все эти объекты введены и находятся в эксплуатации. Это позволило нам в первую очередь привлечь ведущих преподавателей и лучших научных сотрудников, мотивированных абитуриентов из 36 субъектов России и 9 стран мира", - сказал Дьяконов.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что при поддержке федерального министерства развиваются кампусы и других вузов. "Совершенно недавно мы с Дмитрием Николаевичем Чернышенко открыли два современных общежития в Университете Иннополис и новое общежитие технического университета в городе Казани [Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева-КАИ]", - сказал Минниханов.

Он также напомнил, что за последние два года в республике созданы и работают шесть передовых инженерных школ.