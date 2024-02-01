В Северной Осетии вершине горы присвоят название "Воины "Альфы"

По словам депутата парламента республики Георгия Джиоева, в регионе чтят "каждого, кто отдал жизни в том числе во время теракта в школе Беслана"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 февраля. /ТАСС/. Безымянная горная вершина в Северной Осетии будет названа в честь бойцов спецподразделения "Альфа". Об этом ТАСС сообщил депутат парламента республики Георгий Джиоев.

"Тот вклад, который внесли в обеспечение безопасности и спасение жизней бойцы "Альфы" в Северной Осетии, - неоценим. Мы помним и чтим каждого, кто отдал жизни в том числе во время теракта в школе Беслана. Поэтому мы сразу приняли предложение, с которым к нам обратились", - сказал Джиоев.

Гора высотой 3,2 тыс. м, вершину которой назовут "Воины "Альфы", находится в Алагирском районе республики. С соответствующим предложением в парламент Северной Осетии обратилась международная общественная организация "Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа".