"Единая Россия" в 2023 году помогла открыть на освобожденных территориях ЛНР восемь ФАПов

Глава республики Леонид Пасечник отметил, что "в 2023 году было автоматизировано более 1,5 тыс. рабочих мест медицинских работников, что позволило оформлять больничные листы в электронном виде"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) открыли в 2023 году благодаря народной программе "Единой России" на территориях Луганской Народной Республики (ЛНР), освобожденных от украинских войск. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник на заседании программной комиссии "Единой России", посвященном итогам реализации народной программы партии за 2023 год.

"Остро ставились вопросы медицины в отдаленных населенных пунктах, где до 2022 года политика, проводимая украинскими властями, привела к закрытию границ и невозможности использования пришедших в негодность ФАПов. Участие партии ["Единая Россия"] в этом вопросе позволило в 2023 году открыть восемь ФАПов с новейшим оборудованием. В поселках Новоайдар, Белокуракино, Брянки и Краснодоне восстановлены и оснащены самым передовым медицинским оборудованием, самым новейшим, больницы", - сказал Пасечник.

Он добавил, что "в 2023 году было автоматизировано более 1,5 тыс. рабочих мест медицинских работников, что позволило оформлять больничные листы в электронном виде". "Благодаря народной программе медицина в республике становится доступнее. В минувшем году узкие специалисты активно посещали отдаленные населенные пункты и районы [ЛНР], они осуществили 5 146 выездов и провели 22 124 консультации. Был обновлен автопарк медицинских учреждений - республика получила 37 автомобилей скорой помощи, и на сегодня наши медицинские учреждения оснащены ими на 99%", - отметил Пасечник.