Путин заявил, что опыт строительства кампусов нужно учесть в проектировании городов

По словам президента, современные кампусы "послужат стимулом для формирования современной городской среды"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Опыт, полученный при проектировании и строительстве современных учебных кампусов, нужно учитывать в градостроительстве и благоустройстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном федеральному проекту по созданию в России сети современных кампусов.

"Современные удобные кампусы в целом послужат стимулом для формирования современной городской среды, всей инфраструктуры, необходимой для ведения бизнеса, для работы и отдыха, комфортной жизни людей, будут содержательно и архитектурно вписаны в окружающее пространство", - отметил глава государства.

"Этот опыт будет учитываться в том числе при развитии городов в рамках мастер-планов, - подчеркнул Путин. - Мы сейчас такую работу ведем по городам Дальнего Востока и Арктики, будем обязательно распространять ее и на другие регионы России".

При этом президент подчеркнул важность работы на перспективу. "Главное, чтобы мы не теряли внимание ко всем нашим проектам и не опускали качество", - отметил Путин. "По мере реализации этого проекта новые технологии появляются, - пояснил он. - Если мы строим сегодня, нужно ориентироваться на то, что будет завтра".