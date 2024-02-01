Киевский горсовет требует исключить имя Чайковского из названия Национальной музакадемии

Депутат Виктория Муха назвала в качестве причины заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, подтвердившее "принадлежность названия Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского к символике русской имперской политики"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Киевский городской совет собирается обратиться к Министерству культуры и информационной политики Украины с требованием исключить из названия Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского (НМАУ) упоминание о русском композиторе.

"Киевский городской совет обратится в Министерство культуры и информационной политики Украины [с обращением] о переименовании Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского. Эту инициативу постоянной комиссии Киевского городского совета по культуре, туризму и общественным коммуникациям поддержала сегодня, 1 февраля, постоянная комиссия по вопросам местного самоуправления и внешних связей", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В качестве причины для исключения из названия академии имени Чайковского депутат горсовета Виктория Муха называет заключение экспертной комиссии Украинского института национальной памяти, подтвердившее, как утверждается, "принадлежность названия Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского к символике русской имперской политики".

16 июня 2022 года состоялось заседание ученого совета НМАУ, тогда было решено оставить в ее названии имя Чайковского. В обществе началась дискуссия. После критики академия согласилась на обсуждение вопроса. В феврале прошлого года занимавший тогда пост министра культуры Александр Ткаченко сообщал, что ведомство внесло предложение об отказе от имени Чайковского в названии НМАУ.

НМАУ основана как Киевская консерватория 27 октября 1863 года на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1940 году консерватории присвоено имя Чайковского, а в 1995 году по указу президента Украины она приобрела статус Национальной музыкальной академии Украины.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.