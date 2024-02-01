Информация об угрозе взрыва в ТЦ "Охотный ряд" в Москве оказалась ложной

В целях безопасности было эвакуировано около 1 тыс. человек

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Анонимное сообщение об угрозе взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы оказалось ложным. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время проверка завершена. Информация о "минировании" оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Днем в службу "112" поступило анонимное сообщение о том, что ТЦ "Охотный ряд" на Манежной площади "заминирован". В целях безопасности было эвакуировано около 1 тыс. человек. Сведений о пострадавших не поступало.