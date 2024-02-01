Путин заявил, что новые кампусы должны стимулировать мобильность студентов и обмен идеями

По словам президента, это позволит задать новый вектор развития высшего образования

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Комфортные студенческие кампусы призваны стимулировать академическую мобильность, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном федеральному проекту по созданию в России сети таких пространств. Это позволит задать новый вектор развития высшего образования, отметил глава государства.

"Благоустроенные комфортные пространства кампусов должны стать площадкой для обмена лучшими практиками, для реализации совместных инициатив студентов, аспирантов, преподавателей всех вузов страны", - подчеркнул Путин.

"Программа кампусов должна служить в целом задачам развития академической мобильности, объединения нашей молодежи, задавать вектор развития всей нашей высшей школы", - добавил президент.