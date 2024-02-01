В Когалыме открылся филиал Пермского политехнического университета

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, "филиал соответствует кампусу мирового уровня"

МОСКВА/КОГАЛЫМ, 1 февраля. /ТАСС/. Современный филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета открылся в городе Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Он рассчитан на 1 тыс. студентов, которых будут готовить для нефтегазовой отрасли по модели непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов при поддержке компании "Лукойл".

"Филиал соответствует кампусу мирового уровня, включая образовательное пространство и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли. <…> Открытие филиала позволит на современном уровне реализовать модель непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов "школа - колледж - вуз - отраслевая наука - предприятие" по направлениям геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение. При этом благодаря ей молодым людям не нужно будет выезжать за пределы автономного округа", - сказала губернатор Югры Наталья Комарова во время совещания по открытию современных кампусов в регионах РФ с участием президента России Владимира Путина, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, а после пригласила президента в ХМАО на встречу со студентами.

"Хорошо, попробуем это сделать", - отреагировал Путин.

В свою очередь главный исполнительный директор ПАО "Лукойл" Вадим Воробьев уточнил, что все выпускники филиала университета будут трудоустроены. Кроме того, будущие специалисты топливно-энергетический комплекса смогут пройти обучение под руководством ведущих преподавателей и действующих работников компании. Исполняющий обязанности ректора Пермского политехнического университета Анатолий Ташкинов отметил, что в состав учебного заведения в Когалыме входит кампус на 1 тыс. студентов, здесь будут готовить новое поколение инженеров, обеспечивающих технологический суверенитет России по ведущим международным стандартам.

По данным региональных властей, филиал включает общественно-образовательный, учебный и лабораторный корпуса, два кампуса (общежития для студентов на 390 человек), спортивный блок, актовый зал и конференц-зал, столовую, кафе, амфитеатр-трансформер. Общежития и учебные корпуса планируют оснастить системой "умный дом", что позволит централизованно управлять всеми инженерными системами. В кампусе размещены аудитории, которые можно будет перестраивать под любой формат занятий или мероприятий. Пропускная система будет работать по отпечатку пальца и распознаванию лица, появится возможность синхронного перевода потоковых лекций зарубежных профессоров, будет вестись автоматическая трансляция мероприятий.

Проект реализован по четырехстороннему соглашению о создании образовательного центра в Когалыме между Министерством науки и высшего образования РФ, правительством Югры, правительством Пермского края и ПАО "Нефтяная компания "Лукойл".