Путин заявил, что современные кампусы должны стать ресурсом для развития территорий РФ

Президент подчеркнул, что еще на стадии согласования проектов важно четко понимать направления, приоритеты национального и регионального развития, видеть перспективы реализации промышленных и крупных инфраструктурных проектов

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Современные кампусы мирового уровня должны стать ресурсом для развития российских территорий. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по реализации соответствующего федерального проекта.

"Такие университетские кампусы должны стать интеллектуальным ресурсом для решения задач подъема наших территорий, повышения качества жизни людей на этих территориях. Они должны вносить свой зримый вклад в развитие всей страны", - сказал Путин.

Он напомнил, что "в общей сложности в горизонте текущего десятилетия от Балтики до Тихого океана запланировано создать 25 таких студенческих городков с современными учебными и жилыми корпусами, пространствами для творчества, спорта, отдыха, чтобы у студентов были широкие возможности для гармоничного развития, для качественного образования, занятий наукой и даже предпринимательством, а компании получали бы высококвалифицированных специалистов и кадры хорошие, вместе со студентами и аспирантами могли заниматься исследованиями и разработками, создавать технологии и востребованные конкурентные продукты".

Путин обратил внимание, что сейчас реализуются масштабные промышленные, информационные, технологические проекты, программы развития городов, населенных пунктов. То есть речь идет о комплексном развитии всех регионов России. "Решать задачи такого уровня сложности, масштаба предстоит специалистам, которые обладают высокой квалификацией по множеству направлений. И потому за счет строительства передовой образовательной и исследовательской инфраструктуры университетских кампусов и других наших проектов нам нужно сделать большой шаг вперед в развитии всей системы образования в регионах. И здесь должны разрабатываться, внедряться новые учебные курсы, методики, проводиться профориентация школьников, повышение квалификации педагогов, идти подготовка востребованных специалистов для экономики и социальной сферы страны", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что еще на стадии согласования проектов важно четко понимать направления, приоритеты национального и регионального развития, видеть перспективы реализации промышленных и крупных инфраструктурных проектов. "Под такие конкретные стратегические задачи должна формироваться материальная база учебных корпусов, лабораторий, технопарков", - сказал Путин, подчеркнув, что нужно не только продумывать архитектурные решения, но и ясно понимать, чем будет наполнена жизнь будущих кампусов.