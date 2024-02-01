В Калмыкии заболеваемость ОРВИ и гриппом среди школьников выросла за неделю на треть

На дистанционное обучение перевели две школы и шесть классов в четырех школах, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора республики Джангар Санджиев

ЭЛИСТА, 1 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников в Калмыкии за неделю выросла на треть, на дистанционное обучение переведены две школы и шесть классов в четырех школах, а также пять групп в детских садах республики. Об этом ТАСС сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей школьного возраста на 34,7%. За минувшую неделю зарегистрировано 438 больных детей, неделей ранее - 306 детей. В связи с этим перевели на дистанционное обучение две малокомплектные школы в Яшалтинском районе, а также шесть классов в четырех школах региона. По детским садам - на карантине пять групп в пяти детских садах Элисты", - сказал он.

За неделю в Калмыкии выявлено более 1,2 тыс. больных гриппом и ОРВИ, это на 8,4% больше, чем за предыдущую неделю. Обследовано почти 90% заболевших, ведущим эпидемическим штаммом является грипп вируса А (H3N2 - классический гонконгский грипп). Уровень заболеваемости по всем возрастным группам и по совокупному населению в республике ниже эпидпорога на 67,4%, уточнил собеседник агентства.

По прогнозам эпидемиологов, в начале февраля республика должна пройти пик заболеваемости по гриппу А и ориентировочно в конце февраля - начале марта вторую волну даст грипп вируса В. Вакцинация в республике полностью завершена, привиты 126 454 человека, что составляет 48% от совокупного населения региона, добавил Санджиев.