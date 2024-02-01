Глава ФССП сообщил, что пребывание за рубежом не избавит от уплаты штрафа

Дмитрий Аристов признал, что штрафы за нарушения, например, в информационной среде "обычно превышают минимальную сумму для ограничения выезда за пределы РФ", но нарушители обычно стараются покинуть страну до вступления в силу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нахождение за рубежом не избавит от уплаты штрафа, если в России у нарушителя остается имущество, административный штраф будет взыскан. Это пояснил директор ФССП России - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на встрече с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

Он признал, что штрафы за нарушения, например, в информационной среде "обычно превышают минимальную сумму для ограничения выезда за пределы РФ".

"Но они обычно стараются выехать до того, как штраф вступил в силу. Для нас это не имеет никакого значения - где находится физически должник", - подчеркнул глава ФССП.

"Если он не успел закрыть счета, вывести средства или реализовать имущество, нам его присутствие абсолютно необязательно. Мы со счетов снимем средства и так без его участия. Что касается недвижимого имущества, транспортного средства - мы найдем. Что касается имущества, находящегося в жилом помещении, по решению суда мы имеем право входить в жилые помещения, в том числе и если там никого нет, с участием понятых. Что касается движимого имущества, то тоже никакого участия должника для его ареста и реализации по закону при соблюдении всех правил и процедур не требуется", - пояснил главный судебный пристав.

"Поэтому скрываться он может где угодно, отсиживаться где угодно. Если что-то на территории РФ у лиц, которые уклоняются от уплаты административного штрафа, осталось, то будет арестовано и продано, и штрафы будут уплачены", - добавил он.