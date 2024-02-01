В Заполярье закрытую никелевую шахту начали развивать в качестве туристического объекта

Речь идет о шахте Каула-Котсельваара

МУРМАНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Одна из старейших шахт Мурманской области Каула-Котсельваара, промышленная деятельность на которой была остановлена в 2023 году, может стать современным объектом промышленного туризма. Тестовую экскурсию по ней провели для региональных властей и туроператоров, сообщили в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области.

Шахта Каула-Котсельваара была построена в 1930 годах прошлого века для освоения месторождения медноникелевых руд. Весной 2023 компания "Норникель" заявила о постепенной консервации шахты из-за истощения запасов руды и нерентабельности дальнейшего производства.

"Команда Мурманской области побывала на тестовой экскурсии на одной из старейших шахт Мурманской области Каула-Котсельваара. В настоящее время производственная деятельность шахты остановлена, она готовится к консервации, но уже скоро должна стать одним из ключевых объектов туристического кластера в Печенгском округе. Предполагается, что в индустриальную составляющую кластера войдут Кольская сверхглубокая, остановленный плавцех в поселке Никель и шахта Каула-Котсельваара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с тестовой экскурсией шахту посетили представители региональных властей и туротрасли Мурманской области, которые не только смогли экспертно оценить потенциальный турпродукт, но и провели полевую стратегическую сессию на тему развития промышленного туризма в Заполярье. "Эксперты проанализировали возможности создания на основе шахты Каула-Котсельваара современного туристического объекта. В комплексе с первым в регионе эколого-индустриальным туристическим маршрутом "Шпиль 555", который поражает гостей контрастом техногенных ландшафтов и нетронутой тундры, объект придаст совершенно новый туристический статус поселку Никель", - отметили в Минарктики.

Тестовый экспертный выезд на шахту Каула-Котсельваара состоялся в рамках программы обучения "Открытая промышленность", старт которой был дан в 2023 году Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. Программа нацелена на повышение престижа рабочих профессий через создание направления промышленного туризма в регионах.