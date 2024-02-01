Путин принял приглашение главы региона посетить Башкирию

Президент сообщил, что сделает это в ближайшее время

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение главы Башкирии Радия Хабирова посетить регион, сообщил, что сделает это в ближайшее время и обсудит с ним вопросы развития республики.

"Мы очень всегда ждем вас в Башкортостане, очень признательны вам за поддержку республики, за теплое отношение к республике и, конечно же, с удовольствием хотели бы показать этот кампус, который, надеемся, вам понравится и будет развивать науку и образование в целом в Российской Федерации", - обратился Хабиров к президенту на открытии объектов современных кампусов в субъектах РФ.

"Спасибо большое за приглашение, с удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, культура красивая, республика развивается быстрыми, хорошими темпами, так что с удовольствием это сделаю, увидимся с вами в ближайшее время, поговорим по вопросам развития республики", - ответил Путин.

Первая очередь кампуса в Уфе представляет собой 12-этажное здание в центральной части города площадью 37 тыс. кв. м. В нем размещены 20 лабораторий, образовательные и научные мощности вузов республики. Вторая очередь проекта будет состоять из семи зданий общей площадью более 100 тыс. кв. м.