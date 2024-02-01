Более 10 сотрудников ТАСС получили госнаграды

Гендиректор агентства Андрей Кондрашов отметил, что журналистам в недружественных странах подчас работается так же тяжело, как на передовой

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 10 сотрудникам ТАСС вручили государственные награды, торжественная церемония прошла в пресс-центре агентства.

"Все, кто сегодня получает государственные награды, - это безусловные герои. Мы в последнее время привыкли считать героями среди журналистов только военкоров, во многом абсолютно так оно и должно быть, у нас такое время. Но если посмотреть, кто сегодня получает награды, это и люди, часто работающие за рубежом, работавшие там и те, кто, может быть, скоро туда отправится. И это тоже своего рода "за ленточкой", - сказал на церемонии генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Он отметил, что журналистам в недружественных странах подчас работается так же тяжело, как на передовой. "Сегодня журналистам непросто везде. Это тяжелая работа. Конечно, люди получают награды за то, что с честью выполняют свой гражданский и профессиональный долг", - добавил гендиректор.

Награды сотрудникам ТАСС вручила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова. "Талант - это всегда индивидуальность. А когда талантливые люди объединяются и работают в команде, это приводит к результату и успеху. Сегодня на нашей медийной поляне конкуренция очень высокая. На самом деле это, наверное, даже хорошо, потому что заставляет быть быстрее, креативнее, смелее. <…> В этой конкурентной борьбе ТАСС сегодня - один из главных лидеров", - сказала Черкесова.

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени удостоен заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья Владимир Костырев. Почетную грамоту президента РФ вручили специальному корреспонденту Редакции внешнеполитической информации Григорию Сапожникову. "Для нас в командировке всегда было очень важно понимать, что нас ждут дома, очень приятно вернуться домой", - сказал журналист.

Благодарности президента РФ

Благодарность президента РФ получили руководитель группы международной информации Редакции справочно-аналитической информации Татьяна Чукова, старший специалист Редакции международной информации Людмила Дианова, руководитель Редакции справочно-аналитической информации Ирина Мохова, заместитель руководителя управления продаж комплексных проектов Департамента продаж Анна Порфирьева, фотокорреспондент Редакции фотоинформации Владимир Гердо.

Также благодарность президента РФ вручили руководителю Редакции стран ближнего зарубежья Георгию Казачкову, корреспонденту Объединенной военной редакции Михаилу Скуратову, фотокорреспонденту Редакции фотоинформации Михаилу Терещенко, заместителю главного редактора - руководителю Редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Татьяне Хан, руководителю Редакции региональных новостей Андрею Цицинову. Журналисты благодарили коллег за поддержку и передачу опыта, отмечая, что в полученных ими наградах есть и заслуга других сотрудников.