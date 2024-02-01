В России объем соцрекламы в сети в 2023 году превысил 44 млрд показов

Как сообщил гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский, ИРИ провел уже 420 крупных федеральных кампаний соцрекламы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Институт развития интернета (АНО "ИРИ"), который с 2021 года выполняет функции оператора социальной рекламы в интернете, провел уже 420 крупных федеральных кампаний соцрекламы, объем показов баннеров превысил 44 млрд, сообщил генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

"Как оператор социальной рекламы в интернете ИРИ за 2021-2023 годах провел свыше 420 рекламных кампаний, совокупный объем которых составил более 44 млрд показов рекламных материалов. Системно размещают социальную рекламу порядка 190 крупнейших интернет-ресурсов", - сказал он на первом заседании комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе в 2024 году.

Ранее Институт развития интернета был определен в качестве оператора социальной рекламы в интернете. В его задачи входит координация распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Согласно правилам, ее доля должна составлять до 5% от общего объема рекламы, размещаемой на площадке.