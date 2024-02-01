По словам вице-премьера, это позволит снизить затраты на проживание

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил расширить практику привлечения инвесторов к строительству общежитий для вузов, это позволит снизить затраты на проживание. Соответствующее предложение он озвучил в ходе совещания о реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов, которое провел президент России Владимир Путин.

"У нас очень большие затраты идут на проживание, <…> много [денег] идет именно на общежития. Сегодня в рамках комплексного развития, в рамках в том числе развития жилищного строительства и общежитий попросил бы [дать] поручения - подготовить новые подходы по привлечению инвесторов в эту сферу. В мире это достаточно развито, когда общежитие строит инвестор, а потом вузы их используют", - сказал он.

Кроме того, Хуснуллин отметил, что в контексте возведения кампусов необходимо максимально эффективное использование земельных участков, как федеральных, так и региональных. "Каждый кампус потянет за собой развитие территории вокруг", - резюмировал вице-премьер.