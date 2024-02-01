В Дагестане дали официальный старт Году семьи

По словам главы региона Сергея Меликова, именно семья "учит верить в себя, сохраняет преемственность поколений"

МАХАЧКАЛА, 1 февраля./ТАСС/. Официальный старт Году семьи дан в Республике Дагестан. В этот день в зале Русского театра в Махачкале собрались многодетные, профессиональные династии, семьи участников специальной военной операции. Поприветствовал участников встречи глава региона Сергей Меликов.

"Именно семья дает нам силы в трудную минуту, учит верить в себя, сохраняет преемственность поколений. В текущем году мы продолжим оказывать всестороннюю помощь, особенно молодым и многодетным семьям. Конечно, эта работа системная, комплексная, и она не может ограничиваться только одним тематическим годом", - сказал в своем выступлении Меликов.

Он отметил, что в стране создана комплексная система поддержки семьи, материнства и детства, что позволяет семьям чувствовать уверенность в завтрашнем дне. "В Год семьи важно оказать конкретную помощь тем, кто в ней нуждается. Вопросы поддержки семей по праву являются приоритетными направлениями государственной социальной политики. Мероприятия в рамках Года семьи будут проводиться во всех муниципалитетах республики", - добавил руководитель региона.