Фальков сообщил, что в РФ строят 17 кампусов мирового уровня более чем на 500 млрд рублей

Их общая площадь составит более 2,3 млн кв. м, сообщил глава Минобрнауки

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Семнадцать кампусов мирового уровня общей стоимостью более 500 млрд рублей строятся сейчас в России, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Общая стоимость работ по созданию 17 кампусов превышает 500 млрд рублей, из которых федеральные средства составляют порядка 40%. Сопоставимую сумму привлекает заинтересованный бизнес, остальные расходы взяли на себя регионы", - сказал он в ходе совещания по реализации федерального проекта по созданию сети современных кампусов, которое провел президент России Владимир Путин.

Общая площадь кампусов составит более 2,3 млн кв. м. Министр отметил, что в них будет создано свыше 400 новых лабораторий и почти 150 объектов инфраструктуры. Будет запущено более 300 новых образовательных программ.

"Отдельно хотелось бы отметить, что параллельно с проектированием и строительством кампусов, идет большая работа по переосмыслению стратегии развития университетов. С учетом новой инфраструктуры обновляются образовательные программы, актуализируется исследовательская повестка, запускаются проекты по включению вузов в стратегии социально-экономического развития регионов", - добавил Фальков.