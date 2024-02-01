В Думу внесли законопроект, обязывающий колледжи и вузы вывешивать флаг РФ

Как отметила председатель думского комитета по просвещению Ольга Казакова, флаг должен размешаться в обязательном порядке во всех образовательных организациях независимо от форм собственности

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Законопроект, который обязывает все образовательные учреждения в России с нового учебного года разместить на своих зданиях и территориях государственный флаг, внесен в Госдуму. Документ размещен в думской электронной базе.

Документ внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов.

Законопроектом предлагается распространить норму о постоянном размещении государственного флага на все образовательные организации независимо от форм собственности. Действующие правила предусматривают постоянное размещение государственного флага только на зданиях общеобразовательных организаций - школ, гимназий, лицеев. Новая норма будет касаться в том числе колледжей и вузов.

Если речь идет не о здании целиком, а о многоквартирном доме или отдельном помещении, то флаг вывешивается на постоянной основе только на территории этой образовательной организации. Но в праздничные дни дополнительно вывешивается и на самих зданиях. Это касается в том числе помещений для кружков, секций, школьных театров, оркестров и других видов дополнительного образования.

По словам председателя думского комитета по просвещению Ольги Казаковой, флаг России должен размешаться в обязательном порядке во всех образовательных организациях независимо от форм собственности. "В законе "Об образовании" мы закрепили, что основной принцип образования - это единство обучения и воспитания. А гражданское, патриотическое воспитание - неотъемлемая его часть", - сказала ТАСС Казакова, которая является одним из авторов законопроекта.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.