В ВСУ впервые начали выдавать женскую форму

Замминистра обороны страны Наталья Калмыкова рассчитывает, что число женщин в украинской армии "будет только расти"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) женщины впервые получили форму, созданную с учетом женских антропометрических особенностей. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

"Военнослужащие ВСУ впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров. В новую форму внесли конструктивные элементы, позволяющие женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Замминистра обороны Наталья Калмыкова, чьи слова приводятся в сообщении, отметила, что внедрение женской формы стало результатом долгой работы большого количества людей. Она считает это важным шагом, так как "в украинской армии сейчас несут службу десятки тысяч женщин". Калмыкова рассчитывает, что "их количество будет только расти".

Минобороны уточнило, что в 2024 году планируется закупить 65 тыс. комплектов военной формы для женщин, а также 100 тыс. комплектов женского белья. При этом поставки 50 тыс. комплектов женской формы в войска уже начались.

В опубликованном 30 января новом законопроекте о мобилизации закреплены нормы о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность. Другие женщины могут встать на учет по желанию. Нововведением станет возможность призыва состоящих на воинском учете женщин или привлечение их к работам по обеспечению обороны в добровольном порядке.

Еще 1 октября прошлого года на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы.