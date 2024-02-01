Пушилин дал старт Году семьи в ДНР

Торжества прошли на сцене одного из региональных дворцов культуры

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия Года семьи прошла в Донецкой Народной Республике (ДНР), официальный старт объявил глава региона Денис Пушилин.

"Семья - это самое главное для каждого из нас. Наши родители - история рода, наши дети - наше будущее. И нужно сделать все для того, чтобы это будущее было безоблачным. Сегодня мы торжественно открываем Год семьи, а это значит, что нас ждет период, насыщенный самыми разнообразными событиями, которые будут посвящены семье", - обратился к присутствующим Пушилин.

Торжества прошли на сцене одного из региональных дворцов культуры. На церемонии присутствовали многодетные семьи, в которых воспитываются пять и более детей. Наиболее многочисленные из них получили почетные грамоты Министерства труда и социальной политики ДНР.

Ранее в рамках проведения Года семьи в Луганскую, а затем и в Донецкую народную республики доставили лампаду с огнем семейного очага "Сердце России" с проходящей на ВДНХ выставки-форума "Россия". Огонь зажгли в Свято-Троицком монастыре Мурома, где хранятся мощи святых Петра и Февронии. Оттуда его доставили на выставку "Россия" для церемонии зажжения Всероссийского семейного очага "Сердце России".

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября 2023 года подписал указ об объявлении 2024 года в стране Годом семьи. Для этого в ДНР был сформирован оргкомитет, ответственный за проведение тематических мероприятий и реализацию инициатив, направленных на поддержку семей региона.