Граждане РФ получили право требовать переключить звонок робота на коллектора

Как отметил директор ФССП Дмитрий Аристов, с 1 февраля "введен в обиход законодательно так называемый аналитический интеллектуальный агент, который используется профессиональными взыскателями и иными взыскателями для автоматического информирования должников об их долгах"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Граждане с 1 февраля 2024 года могут потребовать при звонке робота-коллектора по поводу долга переключить связь на сотрудника фирмы, собирающей долги. Об этом сообщил на встрече с журналистами директор ФССП России Дмитрий Аристов.

"С 1 февраля введен в обиход законодательно так называемый аналитический интеллектуальный агент, который используется профессиональными взыскателями и иными взыскателями для автоматического информирования должников об их долгах", - отметил Аристов.

Ранее, напомнил он, звонки робота-коллектора не подпадали под число ограничений для контактов с должником. "Теперь четко прописано, что взаимодействие с роботом-коллектором имеет свои числовые ограничения и не должно превышать того количества, которое установлено законом. Кроме того, гражданин должен быть изначально уведомлен о том, что с ним общается "интеллектуальный агент", а не человек, и в любой момент может запросить связь с сотрудником - физическим лицом если такое общение с роботом его в какой-то степени не устраивает", - пояснил глава ФССП вступившие в силу поправки в законодательство.