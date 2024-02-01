Россия передала Мали новую партию гуманитарной помощи

Она позволит правительству страны выровнять ситуацию в сфере энергетической безопасности, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Республика Мали получила от России партию дизельного топлива, которая позволит правительству страны выровнять ситуацию в сфере энергетической безопасности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"25 января в морской порт город Ломе (Тоголезская Республика) была доставлена очередная партия российской гуманитарной помощи (дизтопливо) для Республики Мали", - рассказали в российском дипведомстве.

В МИД РФ сообщили, что 26 января состоялась церемония официальной передачи гуманитарного груза малийским уполномоченным представителям, которые выразили искреннюю признательность России за оказываемое содействие в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности Мали, акцентировали особую важность этой помощи для выправления неблагополучной социально-экономической ситуации в дружественной России западноафриканской стране.