Глава MAER назвал уличные медиафасады новым видом медиа для распространения соцрекламы

Константин Майор считает, что в связи с этим само понятие "социальная реклама" необходимо конкретизировать в законе "О рекламе"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Медиафасады, размещенные на улицах городов России, стали новым видом медиа для распространения социальной рекламы. В связи с этим само понятие "социальная реклама" необходимо конкретизировать в законе "О рекламе", считает генеральный директор медиахолдинга MAER, сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе Константин Майор.

"Сегодня мы провели первое в этом году заседание комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере и рекламе, открыл его президент РСПП Александр Николаевич Шохин. В частности, мы рассмотрели вопрос по изменению рекламного законодательства с точки зрения появления нового вида медиа - телевизионный контент, интернет-контент может выйти за свои рамки и транслироваться на уличных больших экранах по всей стране", - сказал он журналистам по итогам заседания.

Как напомнил Майор, ранее он выдвинул на рассмотрение комиссии концептуальные предложения по доработке закона "О рекламе". В частности, в проекте изменений закона предлагается конкретизировать понятие "социальная реклама" - это необходимо, чтобы учесть в его содержании новый вид охватного медиа.

Сегодня рекламораспространители все чаще используют свою инфраструктуру для размещения информации о социально значимых событиях: программных заявлениях первых лиц государства; крупных инфраструктурных проектах; прорывных исследованиях и разработках; проведении международных форумов и конференций. "Такое информирование обладает признаками социальной рекламы, поскольку направлено на повышение осведомленности населения о значимых событиях в области науки, искусства, национальной экономики, новых государственных инициативах и социальных проектах, способствует усилению сплоченности российского общества. Однако со стороны надзорных органов такая деятельность иногда рассматривается как деятельность СМИ и нарушение целевого назначения наружной рекламы", - пояснил Майор.

Помимо уточнения самого понятия "социальной рекламы", в MAER также предлагают масштабировать институт операторов социальной рекламы, применяемый в сфере интернет-рекламы, на другие способы размещения, что позволит повысить стандарты качества и эффективность социальной рекламы.

Поддержка брендов

В рамках заседания комиссии также обсуждалась возможность изменения законодательства с точки зрения помощи новым брендам в России. "Помощь касается субсидий - мы готовим поправки в законопроект, на следующем заседании в феврале мы в расширенном составе рассмотрим конкретные поправки", - отметил Майор.

Речь идет о субсидировании рекламных кампаний субъектов малого и среднего бизнеса. В проекте постановления содержатся критерии, которым должен соответствовать получатель субсидии и лицо, оказывающее ему услуги по изготовлению и распространению рекламы, порядок подачи заявок и принятия решения о предоставлении субсидии, требования к отчетности и ключевые показатели эффективности использования субсидии.

"Этот документ призван увеличить объем государственной поддержки отечественных брендов, присутствие которых на внутреннем рынке с уходом иностранных компаний выросло более чем на 30%. Президент России Владимир Владимирович Путин на пресс-конференции 14 декабря говорил о том, что этот процесс должен быть системным. Я убежден, что предлагаемая мера господдержки может кратно усилить присутствие и узнаваемость российских брендов на рынке. Это откроет новую дорогу российскому бизнесу", - заключил Майор.

Предлагаемый подход к регулированию рынка социальной рекламы поддерживает АНО "Институт развития интернета", который с 2021 года выполняет функции оператора социальной рекламы в интернете, заявил его гендиректор Алексей Гореславский. "В целом мы приветствуем распространение нормативов социальной рекламы на другие среды и считаем это действительно важным", - сказал он.

По мнению основателя и генерального директора компании "СберМаркетинг", входящей в группу Сбер, Станислава Андреева, "создание нового медиа - это некая революция в СМИ: наружная реклама имеет такую особенность, что ее невозможно не заметить. "То, что вход в этот новый носитель идет через социальную рекламу, это очень важно, поскольку она воспринимается людьми более нативно. Плюс социальные предприниматели могут в этом поучаствовать", - сказал Андреев.