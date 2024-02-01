В Сочи запустили новый экскурсионный маршрут к юбилею зимних Олимпийских игр

В частности, в экскурсионную программу включили посещение Олимпийского парка

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Новый маршрут для туристов "10 лет олимпийского сияния Сочи", посвященный юбилею проведения зимних Олимпийский игр в России, запустили в городе-курорте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

"Сегодня для студентов города провели первую экскурсию по новому маршруту "10 лет олимпийского сияния Сочи", соединяющему объекты олимпийского наследия", - говорится в сообщении.

В экскурсионную программу включено посещение ключевого объекта Олимпийских игр в Сочи - Олимпийского парка. Далее туристы перемещаются в горный кластер, где в период Олимпиады были проведены соревнования по многим зимним видам спорта. Во время туристической программы гости знакомятся с 11 олимпийскими объектами, а также посещают этнопарк "Моя Россия". Как уточнили в пресс-службе, протяженность нового маршрута составила 55 км. Экскурсия длится от четырех до пяти часов.

К юбилею проведения Игр 2014 года подготовлено около 40 крупных праздничных мероприятий, которые пройдут во всех районах Сочи. На курорте состоится реконструкция "Эстафета Огня", на пляже "Чайка" пройдет заплыв любителей зимнего плавания в море, также жители и гости города смогут увидеть концертную программу "День зимних видов спорта" и принять участие в онлайн-квест-марафоне "Олимпийские игры, прошлое и настоящее".

"В предстоящие праздничные дни в Сочи подготовлена большая программа открытых мероприятий для всех жителей и гостей Сочи, чтобы продемонстрировать сочинское гостеприимство и вместе окунуться в незабываемую олимпийскую атмосферу, которую помогают создать спортсмены, творческие коллективы и волонтеры", - рассказал начальник управления молодежной политики администрации города Сочи Сергей Черемшанов.

Об Олимпиаде

Официальное открытие XXII зимних Олимпийских игр состоялось 7 февраля 2014 года, закрытие - 23 февраля 2014 года. Их продолжительность составила 17 дней. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. Ранее, в 1980 году, XXII летние Олимпийские игры принимала Москва.