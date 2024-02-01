В Северной Осетии к празднованию 100-летия автономии выпустили набор уникальных открыток

Открытки будут продаваться в киосках государственной торговой сети "Ногбон"

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 февраля. /ТАСС/. Набор уникальных открыток выпустили к празднованию 100-летия автономии Северной Осетии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меняйло.

"Выпустили набор уникальных открыток к празднованию 100-летия автономии Северной Осетии. Создали четыре интересных набора: исторические снимки Осетии и старого Владикавказа, есть открытки с иллюстрациями Нартского эпоса. Отдельные карточки посвящены истории становления нашей республики, они рассказывают о культуре и традициях осетинского народа", - говорится в сообщении. С новой недели открытки появятся в киосках государственной торговой сети "Ногбон".

В этом году Северная Осетия отметит несколько знаковых дат: 250-летие присоединения Осетии к России, 240-летие со дня основания Владикавказа и 100-летие автономии республики.

Масштабная программа рассчитана на весь год, охватывает не только республику, но и столицу страны. Так, в октябре в Москве пройдут спектакли государственных театров и выступления творческих коллективов республики. Завершится программа концертом мастеров искусств на исторической сцене Государственного академического Большого театра России.

В Северной Осетии основные события пройдут в июле. В течение нескольких дней для жителей и гостей республики пройдут народные гулянья, ярмарки народных художественных промыслов и предприятий республики, мастер-классы, выставки, демонстрирующие достижения республики.

Также в честь праздничной даты в этом году в московском метро будет запущен тематический поезд, посвященный Северной Осетии.