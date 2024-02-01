В Астраханской области в 2023 году отремонтировали восемь мостов и более 40 км дорог

На ремонт направили около 4 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Астраханской области, которая является одним из ключевых транспортно-логистических узлов международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг", направили около 4 млрд рублей на ремонт 25 дорог и восьми мостов в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"В Астраханской области в 2023 году отремонтировали 33 объекта: 25 дорог протяженностью 47 км и восемь мостов протяженностью 535 погонных метров. На это направили около 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, в этом году в области капитально отремонтируют более 80 км дорог [20 дорог] и 13 мостов. Также будут вестись работы и на других объектах, в том числе продолжится строительство Восточного обхода города Астрахани (стоимость работ - 2,2 млрд рублей), окончание работ по которому запланировано в 2026 году. До 2029 года запланирован ввод одного из самых значимых для региона сооружений - Северного обхода Астрахани стоимостью 33,2 млрд рублей.

"Запуск обходов не только повысит эффективность МТК "Север - Юг", но и освободит улицы Астрахани от транзитного транспорта", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Бабушкина.

Астраханская область является одним из ключевых транспортно-логистических узлов МТК "Север - Юг". Общий объем инвестиций в развитие коридора до 2030 года составит 280 млрд рублей.

МТК "Север - Юг"

Межправительственное соглашение о создании мультимодального транспортного коридора "Север - Юг" было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств. Индия вложила в него около 2,1 млрд долларов, часть из них - в строительство транспортной инфраструктуры в Иране.