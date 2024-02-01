В Астраханской области поставки препаратов для ВИЧ-инфицированных ожидают после 20 февраля

Как сообщили в пресс-службе губернатора, областной центр профилактики и борьбы со СПИД начал заключать контракты на поставку лекарств за счет средств регионального бюджета

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Астраханский центр профилактики и борьбы со СПИД начал заключать контракты на поставку препаратов для ВИЧ-инфицированных за счет средств регионального бюджета, так как федеральные поставки задерживаются. Первые партии лекарств ожидаются после 20 февраля, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В связи с задержкой поставки препаратов из федерального центра в настоящее время областным центром профилактики и борьбы со СПИД заключаются контракты на поставку препаратов "Абакавир", "Ламивудин" и "Эфавиренз" за счет средств регионального бюджета. Первые поставки препаратов ожидаются в регион после 20 февраля", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что при необходимости производится изменение схем лечения без ущерба для здоровья пациентов. По данным пресс-службы, централизованные закупки антивирусных лекарственных препаратов для обеспечения ВИЧ-инфицированных пациентов осуществляет федеральное казенное учреждение "Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России.

В Астраханской области ВИЧ-инфекция выявлена примерно у 1 400 человек, регион сохраняет низкий уровень распространенности ВИЧ.