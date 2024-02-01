В Ярославле вышли на маршрут первые электробусы

Новый подвижной состав также оборудовали для перевозки маломобильных граждан

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Первые 17 электробусов начали перевозить пассажиров в Ярославле, регион закупил новые машины по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"В Ярославле на линии вышли электробусы. Открыт маршрут №50 "Крестобогородская - 15-й микрорайон", на нем работает 17 новых, современных, комфортных машин. Всего по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приобретены 38 электробусов, закуплены зарядные станции. В ближайшее время вся техника выйдет на городские маршруты", - написал Евраев.

В электробусах действуют автобусные проездные билеты. Новый подвижной состав оборудован для перевозки маломобильных граждан. Для электробусов закуплены зарядные станции. Они установлены в троллейбусном депо на улице Гагарина.

Власти региона планируют расширить маршрутную сеть электробусов, в этом году новая техника начнет работать в Ленинском и Красноперекопском районах Ярославля.