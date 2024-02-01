Два основных киевских моста через Днепр признали неработоспособными

Речь идет о мосте имени Патона и мосте Метро

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Мост имени Патона и мост Метро в Киеве, являющиеся основными столичными мостовыми сооружениями через Днепр, признаны неработоспособными. Об этом сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на транспортного эксперта и инженера Дмитрия Беспалова.

По его данным указанные мостовые сооружения пребывают в аварийном состоянии не первый год. Так, мост имени Патона и мост Метро по пятибалльной шкале градации состояния сооружений от нового, первого состояния, до неработоспособного, пятого состояния, находятся как раз в последней стадии. "Я инженер и не понимаю, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам неработоспособными. Это полная деградация всего инженерного", - приводит слова эксперта издание.

Кроме того, он напомнил, что мост Патона является памятником архитектуры, его можно только отреставрировать, в свою очередь мост Метро таковым не является - на нем можно провести капитальные ремонтные работы. В случае аварийной ситуации, по мнению Беспалова, будет идти речь о "фактически строительстве нового моста или восстановлении".

В июле 2023 года комиссия по проверке мостовых сооружений провела проверку столичных мостов, в ходе которой были выявлены серьезные повреждения в их конструкции. Позднее директор Государственного дорожного научного исследовательского института Артем Безуглый признал состояние киевских мостов наиболее критическим во всей стране.