В Адыгее открыли коворкинг по пошиву одежды для бойцов СВО

Мастерская будет обучать швейному делу на безвозмездной основе, сообщила руководитель проекта Ольга Борсук

МАЙКОП, 1 февраля. /ТАСС/. Первый швейный коворкинг, получивший президентский грант, открылся в Майкопе (Республика Адыгея). Он объединил женщин, которые, обучившись, будут шить одежду первой необходимости для отправки в зону специальной военной операции (СВО), сообщила ТАСС руководитель проекта Ольга Борсук.

"В Адыгее действует девять воинских частей, военнослужащие которых отправлены на СВО. Наша идея обучать швейному делу женщин, которые хотят шить изделия для своих близких и друзей - бойцов спецоперации - нашла поддержку в виде президентского гранта. Благодаря этому мы запустили швейный коворкинг "Стежок к Победе", наша мастерская будет обучать швейному делу на безвозмездной основе. Основная цель проекта - помочь участницам овладеть умениями и навыками шитья, практическим приемам пошива и ремонта одежды, швейным оборудованием", - сказала она.

На средства гранта, составляющего около 500 тыс. рублей, планируется также частичная закупка швейного оборудования. Ученицы швейной мастерской обучатся шить термобелье, балаклавы, многоразовые бахилы, масхалаты и дождевик-палатку. Порядка 100 готовых комплектов в апреле будут отправлены бойцам. Потребности в одежде и аксессуарах для СВО существуют, в чем конкретно нуждаются бойцы, помогает выяснить и сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества Республики Адыгея, пояснила Борсук.

По словам руководителя проекта, участницами швейного коворкинга "Стежок к Победе" стали женщины разного возраста, разной степени занятости, разных возможностей, но объединенные одной целью - помочь военнослужащим, ведь большинство из них имеют родственников, которые участвуют в СВО. В рабочем пространстве они будут не только шить, но и общаться, обмениваться опытом и поддерживать друг друга морально.

"Ранее мы уже поддерживали своих близких и друзей - изготавливали свечи и теплые стельки для обуви. К нашему проекту подключены дети - учащиеся первых - четвертых классов. <...> Каждая расписанная ребенком свеча уникальна, потому что в каждую вложена душа", - отметила собеседница агентства, добавив, что дети также пишут участникам СВО трогательные письма.